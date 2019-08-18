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В России рассказали, что робот Фёдор будет делать на МКС

Пробудет там две недели
СМИ стали известны некоторые подробности полёта российского антропоморфного робота Фёдора на Международную космическую станцию (МКС). А полетит он туда уже довольно скоро — 22 августа.

Сообщается, что как только робот прибудет на МКС, его сразу поместят в жилой отсек. Там за него возьмётся космонавт Александр Скворцов. Он уже тренировался с Фёдором на земле. Всего у робота будет срок две недели. За это время он должен будет отработать программу взаимодействия с человеком в условиях невесомости.

Затем его вернут на Землю. После этого специалисты займутся обработкой всей собранной в ходе экспериментов информации.

Отвезёт и заберёт Фёдора корабль «Союз МС-14». Стыковка его с МКС запланирована на 24 августа.

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