В России рассказали, что случится с американским истребителем F-35 на территории страны

По мнению авторов материала, истребитель пятого поколения F-35 Lightning II эффективен только против неподготовленного соперника. Однако если такой самолёт попадёт в Россию, его сразу обнаружат радарами и уничтожат зенитными ракетными системами.

Авторы считают, что о боевой эффективности F-35 уместно говорить только в связи с операциями в таких странах, как, например, Сирия. Её можно «обстреливать из безопасного далёка». Ну а в случае с Россией или Китаем самолёту придётся лететь «прямиком «”к чёрту в пасть”».