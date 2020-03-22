В России рассказали, как изменится военный подводный флот

Издание «Известия» сообщает, что впервые в современной истории российские подлодки получат защищённые базы и причалы с оборудованием. Военный эксперт рассказал, как это повлияет на боевые возможности Военно-морского флота (ВМФ) России.

Первый этап модернизации включал в себя разработку объектов наземной инфраструктуры, защитных укрытий и объектов жизнеобеспечения. Дело в том, что подлодкам, как наиболее высокотехнологичному оружию, требуется соблюдение множества условий, чтобы они могли прослужить максимально долго. Так во время стоянки субмарины на базе ей нужны электричество, сжатый воздух, пар и многое другое. Требуются арсеналы для хранения ракетного и минно-торпедного оружия, а также пирсы и краны для погрузки баллистических ракет.

Необходимость наличия инфраструктуры России доказал советский опыт. Из-за отсутствия системы базирования корабли изнашивались раньше времени. Особенно хорошо это было видно на подлодках проекта 705. Перемена подхода увеличит долговечность технологичного и мощного оружия.