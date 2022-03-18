В России рассказали, какой может быть блокировка YouTube

Наука и технологии
Вчера в 22:22
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В России рассказали, какой может быть блокировка YouTubeНе полной?
Сегодня весь день говорят о возможной блокировке YouTube в России. Сначала Роскомнадзор потребовал от сервиса перестать «транслировать антироссийские ролики», затем источник сообщил РИА Новости, что видеохостинг могут заблокировать «до конца следующей недели». Теперь по поводу ситуации высказался депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Слова Хинштейна также приводит РИА Новости. Он заявил, что полной блокировки YouTube не будет, так как в первую очередь от этого пострадают российские пользователи. Депутат не пояснил, как может выглядеть неполная блокировка. Ранее Роскомнадзор так ограничивал Twitter — замедлял его. Возможно, что-то такое применят и по отношению к YouTube.
«Да, де-юре — решение за нашими властями: прокуратурой, Роскомнадзором. Однако де-факто — оно зависит в первую очередь от самого YT, а точнее — от владеющей им корпорации Google», — так ответил Хинштейн на вопрос о блокировке сервиса.
Напомним, официальной позиции Роскомнадзор на эту тему мы ещё не слышали.