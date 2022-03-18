В России рассказали, какой может быть блокировка YouTube

Слова Хинштейна также приводит РИА Новости. Он заявил, что полной блокировки YouTube не будет, так как в первую очередь от этого пострадают российские пользователи. Депутат не пояснил, как может выглядеть неполная блокировка. Ранее Роскомнадзор так ограничивал Twitter — замедлял его. Возможно, что-то такое применят и по отношению к YouTube.

«Да, де-юре — решение за нашими властями: прокуратурой, Роскомнадзором. Однако де-факто — оно зависит в первую очередь от самого YT, а точнее — от владеющей им корпорации Google», — так ответил Хинштейн на вопрос о блокировке сервиса.

Напомним, официальной позиции Роскомнадзор на эту тему мы ещё не слышали.