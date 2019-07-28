В России рассказали, какой новый закон «закрутит гайки» интернет-бизнесу

Министр признался, что не видел сам законопроект, но идею категорически не поддерживает. Он считает, что закон направлен против компаний, которые являются национальным достоянием. По мнению министра, сейчас эти компании существуют только благодаря тому, что когда-то государство «не закрутило гайки». И сегодня этого делать тоже не нужно.

«Яндекс» уже прокомментировала данный законопроект и заявила, что, если его примут, пострадает «уникальная экосистема интернет-бизнесов» страны. А в итоге ущерб будет нанесён конечным пользователям.