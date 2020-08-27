В России рассказали, когда искусственный интеллект достигнет человеческого уровня

По его словам, на это потребуется несколько десятков лет. Первый зампред Сбербанка опирался на результаты опроса 352 мировых экспертов по машинному обучению. Они пришли к выводу, что ИИ станет лучше человека в подавляющем большинстве сфер и дисциплин через 45 лет с 50-процентной вероятностью. А вот через 125 лет это случится гарантированно.

Собеседник сообщил ТАСС, что искусственный интеллект ещё долгое время будет просто хорошим помощником и другом человека так же, как компьютер, калькулятор, счёты. Однако технология развивается быстро: уже сейчас одновременное распознавание искусственным интеллектом КТ- и МРТ-снимков можно сделать за полгода.