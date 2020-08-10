В России рассказали, когда смогут отправить человека на Марс

Рогозин утверждает, что технические средства для гравитационного манёвра вокруг Луны, который позволит долететь до Марса, появятся в России в течение 8-10 лет. Эти средства помогут даже посадить корабль на Марс.

Однако есть одно «но». Рогозин сказал, что полёт на Красную планету обойдётся очень дорого. Но если власти России будет готовы профинансировать программу, то специалисты Роскосмоса сделают всё необходимое. «Я вам гарантирую», — подытожил Рогозин.

Ранее другой представитель Роскосмоса заявил, что в России создаётся корабль «Орёл» для полёта к Луне или Марсу, когда придёт время.