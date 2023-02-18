В России рассказали, когда затопят «Прогресс»

Изначально РКК «Энергия» решила свести корабль с орбиты 18 февраля, однако процесс отложили для анализа съёмки внешней поверхности «Прогресса МС-21». Теперь операция запланирована на 19 февраля в 06:15 мск.

После сведения корабль войдёт в атмосферу и разрушится. Несгоревшие упадут в несудоходный район южной части Тихого океана.