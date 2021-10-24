В России рассказали о методах борьбы робота «Маркер» с нарушителями

Она будет использовать электронные импульсы, дроны-камикадзе и захватные сети. В целом, робот может выявлять нарушителей разных типов: людей без соответствующего допуска на космодром, наземные транспортные средства, БПЛА. В зависимости от типа нарушителя будет выбираться метод воздействия.

Например, против человека «Маркер» будет использовать систему звукового воздействия, в то же время передавая сообщение о несанкционированном доступе оперативной группе. Если человек едет на автомобиле, робот сможет ещё и преследовать нарушителя и произвести его перехват.

Ранее «Маркер» начал проходить испытания на космодроме Восточный. Робот похож на мини-танк и может нести мощное вооружение.