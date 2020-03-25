В России рассказали о неточности новейших гиперзвуковых ракет «Циркон»

Рассуждения эксперта приводит издание «Лента.ру». Климов усомнился в точности стрельбы «Цирконами» с подлодок и кораблей в реальных боевых условиях. Эксперт объяснил, что из-за высокой скорости движения вокруг ракеты формируется оболочка плазмы. Из-за этого «работа классических головок самонаведения и средств связи невозможна».

Климов отметил, что есть два возможных решения проблемы: либо снижать скорость, но тогда ракета станет просто сверхзвуковой, либо «каким-то способом обеспечить "вывод за плазму" антенн связи и наведения».

Эксперт также заявил, что лучшим носителем для «Циркона» является самолёт.