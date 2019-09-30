В России рассказали о невероятных возможностях перспективной противоракетной системы

Как пишут «РИА Новости», С-500 способен даже уничтожать объекты в ближнем космосе (на высотах от 200 до 250 километров). То есть система может быть эффективна против военных спутников.

Если сравнивать комплекс с С-400, то главная особенность С-500 — способность перехватывать баллистические ракеты, причём даже до разделения боеголовок и выброса ложных целей.

Военный эксперт рассказал журналистам, что подробные характеристики ЗРК пока закрыты, но «уже сейчас понятно, что она значительно превзойдёт С-400 — и по дальности, и по огневой производительности, и по помехозащищенности».

Издание Avia.pro однако напоминает, что у того же Китая сейчас уже есть гиперзвуковые ракеты, способные развивать скорость до 8 км/с. Если оценивать трезво, то вероятность того, что С-500 сможет перехватить их, мала.

Кроме того, «РИА Новости» указали, что радиус действия ЗРК равен 600 километрам, но Avia.pro отмечает, что по уточнённым данным, этот показатель составляет около 520-530 километров.