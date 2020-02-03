В России рассказали о повышении вероятности ядерной войны с США

Автор материала начал с рассуждений о том, что, говоря про ядерную войну, обычно подразумевают конфликт между Россией и США. Он также перечислил три стадии применения ядерного оружия. Первая – это демонстрация решимости, во время которой применяются маломощные ядерные заряды по не важным объектам. Вторая – это устрашение-демонстрация с одиночным ядерным ударом по войскам или инфраструктуре противника. Третья — устрашение, то есть нанесение маломощных ядерных ударов по наступающему противнику.

После этого автор приходит к выводу, что в современном мире высока потребность в маломощном, но многочисленном ядерном оружии. Именно таким и начали вооружаться США. Также, по мнению журналиста, Вашингтон уверен, что Россия не будет в случае чего «мстить» за удары «малым ядерным оружием».