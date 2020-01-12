В России рассказали о преимуществах будущих военных кораблей

Эксперт также отметил, что будущие фрегаты не уступают американским ракетным крейсерам типа Ticonderoga. Он признал, что данные о новых кораблях «по большей части засекречены», но представить их облик можно по известному водоизмещению (восемь тысяч тонн) и количеству ячеек для пуска ударных ракет (48 единиц).

Собеседник журналистов предположил, что российские фрегаты будут изготовлены с использованием стелс-технологий. Что касается ячеек для оружия различных типов, то на будущем корабле их может быть 120. Это больше, чем у миноносцев типа Arleigh Burke (96), но сопоставимо с их числом у крейсеров типа Ticonderoga (122).

Напомним, головной корабль проекта 22350М планируется сдать Военно-морскому флоту в 2027 году.