Наука и технологии
Сегодня 13:31
В России рассказали о преимуществах будущих военных кораблей
Но они поступят на вооружение только через семь лет
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике рассказал журналистам, что российские фрегаты проекта 22350М по своим возможностям превосходят американские эскадренные миноносцы типа Arleigh Burke. Интереснее всего то, что пока эти российские корабли только планируется построить.
Эксперт также отметил, что будущие фрегаты не уступают американским ракетным крейсерам типа Ticonderoga. Он признал, что данные о новых кораблях «по большей части засекречены», но представить их облик можно по известному водоизмещению (восемь тысяч тонн) и количеству ячеек для пуска ударных ракет (48 единиц).
Собеседник журналистов предположил, что российские фрегаты будут изготовлены с использованием стелс-технологий. Что касается ячеек для оружия различных типов, то на будущем корабле их может быть 120. Это больше, чем у миноносцев типа Arleigh Burke (96), но сопоставимо с их числом у крейсеров типа Ticonderoga (122).
Напомним, головной корабль проекта 22350М планируется сдать Военно-морскому флоту в 2027 году.