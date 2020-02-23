В России рассказали о слежке за потерянной в космосе сумкой

Об этом сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ Главного центра разведки космической обстановки. По его словам, сотрудники центра, входящего в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России, отслеживают сумку до сих пор. Её астронавтка США потеряла, когда выходила в открытый космос в ноябре 2008 года.

В сумке лежали инструменты. Во время работы туда просочилась смазка, и женщине пришлось чистить остальные предметы. Пока она это делала, сумка была утеряна. Теперь она находится на сопровождении контроля космического пространства.