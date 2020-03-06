В России рассказали о способе запретить неофициальную продажу смартфонов

Закон коснётся импортёров и физлиц, приобретающих мобильные устройства за рубежом. Предполагается, что без регистрации девайсы не смогут обслуживаться мобильными операторами России.

Помимо этого, регистрация смартфонов по IMEI должна будет защитить владельцев от краж. С её помощью можно оставить без связи утраченные или похищенные устройства. Ожидается, что стоимость регистрации для физлиц не превысит 100 рублей.

Глава Россвязи заявила, что процедуру регистрации можно запустить в стране достаточно быстро. По крайней мере с точки зрения программно-аппаратных подходов. Нужно только дождаться регулирования, то есть вступления в силу закона. Ранее в Совете Федерации сообщали, что данная норма может быть введена с 2020 года.