В России рассказали о связи атомных подлодок с православием

Этот собор расположен на территории предприятия в Северодвинске. Представители «Севмаша» сообщили, что православный храм стал первым приютом для строителей. И по сей день при выводе подлодок обязательно присутствует священник, который благословляет её экипаж. Только после этого корабль проходит испытания в море, а потом передаётся флоту.

Журналисты рассказали, что место для строительства завода выбирал Сталин. В итоге была выбрана территория храма. «Старые монахи знали, где строить», — якобы заявил тогда бывший лидер СССР.

«Лента.ру» также отметила, что православия публично придерживаются многие из создателей российского ядерного щита.