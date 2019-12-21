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В России рассказали о связи атомных подлодок с православием
Поделилась пресс-служба «Севмаша»
Пресс-служба Северного машиностроительного предприятия («Севмаш»), которое производит атомные подводные лодки, рассказала журналистам об «исторической связи» между заводом и Никольским православным собором.
Этот собор расположен на территории предприятия в Северодвинске. Представители «Севмаша» сообщили, что православный храм стал первым приютом для строителей. И по сей день при выводе подлодок обязательно присутствует священник, который благословляет её экипаж. Только после этого корабль проходит испытания в море, а потом передаётся флоту.
Журналисты рассказали, что место для строительства завода выбирал Сталин. В итоге была выбрана территория храма. «Старые монахи знали, где строить», — якобы заявил тогда бывший лидер СССР.
«Лента.ру» также отметила, что православия публично придерживаются многие из создателей российского ядерного щита.