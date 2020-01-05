В России рассказали о возможности случайного начала ядерной войны

Чмутин заявил, что с технической точки зрения безопасность обеспечивается эффективно. И это справедливо как для России, так и для других стран. Ветеран отметил, что серьёзная защита предусмотрена даже на случай стихийных бедствий. И никакие хакеры не могут отдать приказ на запуск ракет.

«Никто из посторонних не имеет доступа и не сможет подобрать ключ-шифр», — резюмировал собеседник.

«Нажать на кнопку» не получится и у военнослужащего на ответственном посту в случае внезапного помешательства. Система управления предусматривает централизованное выполнение приказов и команд по цепочке. Пока не пройден один этап, на другой перейти невозможно. По сути, ракеты — это коллективное оружие.

Решение о нанесении ядерного удара принимает только Верховный Главнокомандующий, то есть президент России. Поэтому главное, чтобы политики, имеющие доступ к «кнопке», не забывали об огромной личной ответственности.