В России рассказали об испытаниях гиперзвуковой ракеты

Сегодня СМИ уже сообщали, что в России идут испытания подлодки-носителя беспилотными аппаратами «Посейдон». Теперь зашла речь о гиперзвуковом оружии.

Военные сообщили, что были проведены испытательные пуски ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Они подтвердили уникальные тактико-технические характеристики оружия по дальности и точности стрельбы, а также скорости полёта.

Сегодня во время парада в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге президент России также заявил, что российский флот получит гиперзвуковое оружие.

Газета «Коммерсант» напомнила, что разработка наземной версии «Циркона» и крылатой ракеты «Калибр» может стать ответом на приостановку США участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).