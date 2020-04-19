В России рассказали об обкатке танка «Армата» в Сирии

«Да, совершенно верно... они (прим. танки) были в Сирии», — приводит слова министра «Интерфакс».

Мантуров утверждает, что в Сирию «Армату» направили, чтобы «учесть все нюансы в боевых условиях». По сути, машина прошла испытания в Сирии. Это, как отмечается, поможет формированию «финального облика» танка, в котором он будет поставляться российским военным.

Министр также сообщил, что серийные поставки «Арматы» в армию планируется начать в 2021 году. Мантуров не преминул заметить, что танк является дорогим. В том числе потому, что проходит цикл дополнительных испытаний и модернизации. Цена будет снижаться по мере увеличения объёмов производства и поставок. «Армату» намерены отправить и на экспорт.