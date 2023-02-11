В России рассказали об отечественном беспилотнике, который не боится «дронобоек»Это ударный дрон РУД-250
Руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) Виталий Долгов рассказал о неуязвимости российских разведывательно-ударных дронов РУД-250.
Фото: Goodfon.com
К главным преимуществам дрона Долгов отнёс неуязвимость для электронных ружей радиоэлектронной борьбы (РЭБ), или попросту «дронобоек». В ходе испытаний ружья смогли подавить только видеоканал, но канал управления остался незаглушённым.
РУД-250 имеет низкую стоимость: комплект из пяти дронов, в зависимости от тактико-технических характеристик, стоит примерно 300 тысяч рублей.
Максимальная скорость беспилотника — 170 км/ч, максимальная полезная нагрузка — 1,5 кг, штатная — 0,8 кг.
По словам Долгова, РУД-250 может доставить противнику большие неприятности.
В том числе по ним стреляли из ружей РЭБ разных производителей. Считаю, что испытания прошли удачно. Некоторые ружья РЭБ смогли заглушить только канал видео, тогда как канал управления остался. Дрон спокойно вышел из зоны подавления и продолжил полёт. Эти аппараты отличаются неуязвимостью.