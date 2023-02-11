В России рассказали об отечественном беспилотнике, который не боится «дронобоек»

К главным преимуществам дрона Долгов отнёс неуязвимость для электронных ружей радиоэлектронной борьбы (РЭБ), или попросту «дронобоек». В ходе испытаний ружья смогли подавить только видеоканал, но канал управления остался незаглушённым.

РУД-250 имеет низкую стоимость: комплект из пяти дронов, в зависимости от тактико-технических характеристик, стоит примерно 300 тысяч рублей.

Максимальная скорость беспилотника — 170 км/ч, максимальная полезная нагрузка — 1,5 кг, штатная — 0,8 кг.

По словам Долгова, РУД-250 может доставить противнику большие неприятности.