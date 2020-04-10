В России рассказали об отличиях новой ракетной системы С-350 от С-400

Об отличиях новинки от С-400 рассуждал командующий войсками ПВО-ПРО и заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов. По его словам, ключевыми особенностями С-350 являются всеракурсность и повышенная огневая производительность. Достигается она за счёт применения управляемых ракет с активной головкой самонаведения.

Кроме того, «Витязь» имеет увеличенный боекомплект ракет — в четыре раза больше по сравнению с С-400. Издание «Российская газета» также пишет, что С-350 способен бороться со всеми типами воздушных целей.

Сейчас «Витязь» пока осваивают преподаватели. Затем начнётся обучение военных.