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В России рассказали об отличиях новой ракетной системы С-350 от С-400
Сейчас новую систему осваивают
В России рассказали об отличиях новой ракетной системы С-350 «Витязь» от С-400. Первый комплекс «Витязь» поступил в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России в феврале 2020 года.
Об отличиях новинки от С-400 рассуждал командующий войсками ПВО-ПРО и заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов. По его словам, ключевыми особенностями С-350 являются всеракурсность и повышенная огневая производительность. Достигается она за счёт применения управляемых ракет с активной головкой самонаведения.
Кроме того, «Витязь» имеет увеличенный боекомплект ракет — в четыре раза больше по сравнению с С-400. Издание «Российская газета» также пишет, что С-350 способен бороться со всеми типами воздушных целей.
Сейчас «Витязь» пока осваивают преподаватели. Затем начнётся обучение военных.