В России рассказали об учащении полётов самолётов НАТО у границ страны

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского, в апреле бомбардировщики В1В авиации США выполнили только один полёт вдоль Камчатки. В мае же было зафиксировано пять подобных «рейдов».

Также в Генштабе сообщили, что в мае десять раз видели самолёты-разведчики над Балтикой и шесть раз — над Чёрным морем. Отмечается, что в апреле семь раз пришлось поднимать в воздух истребители, а в мае — уже 17.

Рудской также отметил, что недавно впервые после окончания холодной войны НАТО провёл крупные учения в Баренцевом море.