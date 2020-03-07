В России рассказали об угрозах для МКС

Оказалось, что за всё это время Центр контроля космического пространства предотвратил около 1,7 тысячи столкновений орбитальной станции «Мир» и МКС с другими объектами.

Кроме того, за время своей работы центр выдал почти 1,5 тысячи предупреждений об опасных сближениях со станцией «Мир» и 204 — о сближениях с МКС.

Стоит отметить, что в январе российские учёные заявили о том, что в корпусе МКС могут возникнуть дыры из-за коррозии. Из-за это существует угроза разгерметизации жилых модулей станции. Сейчас исследователи разрабатывают новые методы обнаружения микроорганизмов, ответственных за разрушение.