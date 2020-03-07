Наука и технологии
Вчера 17:36
В России рассказали об угрозах для МКС
За 55 лет станция рисковала столкнуться с другими объектами
В России рассказали об угрозах для Международной космической станции (МКС), с которыми она сталкивалась за 55 лет своего существования.
Оказалось, что за всё это время Центр контроля космического пространства предотвратил около 1,7 тысячи столкновений орбитальной станции «Мир» и МКС с другими объектами.
Кроме того, за время своей работы центр выдал почти 1,5 тысячи предупреждений об опасных сближениях со станцией «Мир» и 204 — о сближениях с МКС.
Стоит отметить, что в январе российские учёные заявили о том, что в корпусе МКС могут возникнуть дыры из-за коррозии. Из-за это существует угроза разгерметизации жилых модулей станции. Сейчас исследователи разрабатывают новые методы обнаружения микроорганизмов, ответственных за разрушение.