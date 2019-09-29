В России рассказали, почему гиперзвуковая ракета «Циркон» будет вселять ужас в противника

Ракету, по информации источника, изготовили из углерод-углеродного конструкционного материала типа КИМФ. Он не только снизит вес конструкции, но и даст возможность сделать «Циркон» малозаметной для средств противовоздушной и противоракетной обороны противника.

«Противник не сможет обнаружить ракету на радарах, но сможет увидеть её стремительно приближающейся со стороны горизонта. Она в прямом смысле будет вселять ужас», — пишет издание.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщали, что американский радар AN/SPY-1 способен обнаружить летящую на высоте около 61 метра «Циркон» на расстоянии примерно 55 километров. В таком случае перехват ракеты нужно успеть осуществить менее чем за 20 секунд.

Также недавно американское издание The Drive предположило, что стелс-характеристики ракеты можно улучшить при помощи плазменного щита.