В России разбился ещё один военный самолёт

Как сообщает источник, самолёт не был снаряжён боекомплектом, упал в 95 километрах западнее Перми, на земле разрушений нет. Лётчики успешно катапультировались и за ними выслана поисково-спасательная группа. Отмечается, что авария произошла при перелёте СУ-24 на базу авиаремонтного предприятия для проведения планового ремонта. «При перелёте на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 километрах западнее города Пермь самолёт Су-24. По докладу с места, летчики катапультировались», — сказано в сообщении пресс-службы ЦВО.

За август это уже третье трагическое событие при участии российских военных самолётов. Напомним, 17 августа потерпел крушение самолёт ИЛ-112В, упавший в районе аэропорта Кубинки из-за возгорания двигателя. Второй случай произошёл 18 августа: на полигоне Ашулук в Астраханской области разбился истребитель МиГ-29, который потерпел крушение сразу же после взлёта.