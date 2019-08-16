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В России разрабатывают высокотехнологичные прицелы для оружия на замену иностранным

Для винтовок, автоматов и пулемётов
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, принадлежащий «Ростеху», сообщил о создании серии высокотехнологичных прицелов для стрелкового оружия калибром до 9 мм. Они заменят некоторые иностранные образцы, которые используются в армии и спецслужбах России.

Новое прицельно-приборное оснащение для стрелкового оружия будет иметь тепловизионный, коллиматорный и другие типы прицелов. На сегодняшний день на базе демонстрационно-испытательного центра института проходят предварительные испытания. Специалистам нужно проверить соответствие характеристик новых прицелов требованиям тактико-технического задания.

Помимо замены иностранных образцов в армии, новое прицельно-приборное оснащение, возможно, будет производиться для гражданских версий прицелов.

Оснащать им смогут снайперские винтовки, автоматы и пулемёты. Российская разработка повысит боевую эффективность данного оружия и расширит его тактические возможности.

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