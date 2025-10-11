В России разработали алгоритм для более точного поиска экзопланет

Метод использует эффект гравитации: свет звезды искривляется, проходя рядом с другой звездой, что вызывает временное увеличение её яркости. Если у «звезды-линзы» есть планета, наблюдается дополнительный маленький всплеск света, по которому можно обнаружить планету.

Новый алгоритм позволяет телескопам выбирать цели для наблюдения так, чтобы максимизировать вероятность выявления экзопланет.

Для разработки алгоритма использовались модели яркости звёздного неба, основанные на данных инфракрасных наблюдений 2011 года с телескопа OGLE и сети RoboNet (FTS, FTN и LT). Алгоритм учитывает ограничения по времени наблюдений, связанные с положением Солнца, Луны и техническими возможностями телескопов.