В России разработали аналог американской винтовки M16

AR-15 была разработана компанией ArmaLite в качестве перспективной штурмовой винтовки для армии США. В начале 1960-х годов автоматический вариант AR-15 был принят на вооружение Военно-воздушных сил США под индексом M16. Впоследствии оригинальный заводской индекс AR-15 стал использоваться для гражданских и полицейских модификаций военного оружия.

В «Промтехнологиях» рассказали, что ранее уже создали винтовки типа AR-15 под патрон НАТО 5,56 на 45 мм и под советский автоматный 7,62 на 39 мм. Теперь же специалисты адаптировали платформу под российский гладкоствольный патрон .366 ТКМ.

В компании хотели создать оружие, «которое близко по характеристикам к нарезному, но для покупки которого не надо ждать пять лет стажа владения гладкоствольным оружием». Ствол новой винтовки выполнен со сверловкой Ланкастера, поэтому она не попадает под определение нарезного оружия.