В России разработали антиплагиат-систему для программного кода

Система способна определить индивидуальный "почерк" программиста, а также отличить код, написанный человеком, от кода, сгенерированного нейронной сетью. По заверениям разработчиков, таким образом можно будет выслеживать авторов вирусов и выявлять случаи кражи кода.

Степень точности определения колеблется между 76% и 87%, она зависит от исходных данных и языков программирования.

Эта нейронная сеть уже включена в стратегический план развития университета до 2030 года. Среди ближайших планов - анализ уже скомпилированного программного кода. Это должно повысить и улучшить обнаружение вирусов, а также их авторов.