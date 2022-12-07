В России разработали антиплагиат-систему для программного кода

В России разработали антиплагиат-систему для программного кодаНайдет авторов вирусов и программистов-копирайтеров
“Страшный сон программиста” стал реальностью, потому что Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники разработал систему на основе нейронной сети, которая определяет автора программного кода по стилю написания.
Система способна определить индивидуальный "почерк" программиста, а также отличить код, написанный человеком, от кода, сгенерированного нейронной сетью. По заверениям разработчиков, таким образом можно будет выслеживать авторов вирусов и выявлять случаи кражи кода.
Степень точности определения колеблется между 76% и 87%, она зависит от исходных данных и языков программирования.
Эта нейронная сеть уже включена в стратегический план развития университета до 2030 года. Среди ближайших планов - анализ уже скомпилированного программного кода. Это должно повысить и улучшить обнаружение вирусов, а также их авторов.