В России разработали десантный катер «Раптор 2.0» с мощными ракетными системами

Модернизация, анонсированная на Международном военно-морском салоне «Флот-2024» в Кронштадте, призвана значительно повысить боевые возможности корабля.

Юрий Данекин, руководитель конструкторского отдела «Пелла», заявил, что детально проработанный концепт готов к серийному производству в ожидании заказа от Министерства обороны. «Раптор 2.0» сохранит отличные мореходные и штурмовые качества оригинального «Раптора», но при этом будет оснащен двумя пусковыми установками РСЗО, разработанными в партнерстве со «Сплавом».

Из-за западных санкций силовая установка была заменена на китайскую, также была увеличена длина судна на 1,5 метра и улучшены его скоростные характеристики. Теперь судно развивает скорость более 50 узлов за счет двух двигателей. Кроме того, на нем установлен новый дистанционно управляемый боевой модуль «Нарвал», вооруженный 12,7-мм пулеметом «Корд», двумя 7,62-мм пулеметами, системами лазерного обнаружения и пассивными средствами постановки помех.