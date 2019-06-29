В России разработали двигатель для экзоскелетов военных

Экзоскелеты используются военными для улучшения физических качеств. Солдат в экзоскелете может поднять больший вес или нанести более сильный удар. Механизм, разработанный в «Эра», будет установлен в локтевой «сустав» устройства. Как рассказал ТАСС представитель технополис, в России больше никто подобные механизмы не делает.

Разработку «Эры» также называют более лёгкой и компактной. Она позволяет совершать точные движения, а также работает без электропитания в отличие от зарубежных аналогов. Таким образом, солдат на поле боя не останется без поддержки, если вдруг аккумулятор экзоскелета разрядится.

Пока у учёных есть рабочие образцы, распечатанные на 3D-принтере. Полноценные механизмы будут создавать из металла на специальных станках.