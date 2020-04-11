В России разработали компьютерную программу для создания средств против насекомых

Программа способна находить вещества для борьбы с насекомыми-вредителями сельскохозяйственных растений. Она сосредоточена на так называемых Cry-токсинах. Это белки, которые при попадании в кишечник насекомого, разрушают его целостность. Это приводит к гибели организма. Для человека и млекопитающих такие Cry-токсины безопасны, они также не наносят вреда окружающей среде.

Проблема в том, что со временем насекомые приспосабливаются к препаратам с токсинами. Из-за этого приходится постоянно искать новые белки.

Программы для их поиска существовали и раньше. Но они были значительно медленнее новой. Кроме того, новинка оказалась точнее предшественниц.