В России разработали летающее такси, похожее на квадрокоптер

Разработкой машины занимается НПО «Авиационно-космические технологии». По словам директора предприятия, первая экспериментальная модель Begaero будет готова к 2025 году.

Дизайн-проект аэротакси представляет собой беспилотный аппарат, чем-то напоминающий квадрокоптер. Нынешний тестовый образец имеет винты, однако в будущем разработчики спрячут их внутри специальных силовых установок.

Кроме того, готовый образец сейчас — это, скорее, грузовой беспилотник. Настоящее четырёхместное такси создадут позже на его основе. Планируется, что готовая машина сможет совершать вертикальный взлёт и посадку. Максимальная скорость полёта аппарата составит 420 километров в час, а дальность — 400 километров.

Электроника у аппарата уже сегодня полностью российская. Стоимость проекта приблизительно равна 3,5 миллиардам рублей.

Фото: ТАСС