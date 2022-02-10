В России разработали математическую модель глаза человека

Человеческий глаз - это очень сложная система. Некоторые процессы, происходящие внутри этого органа, невозможно сегодня исследовать на глазу живого человека. В таком случае помогают четырёхмерные (пространственно-временные, аналитические, численные) модели. Кроме того, подобные разработки позволяют лучше определить, какой вариант терапии пациенту подходит.

Такие заболевания, как возрастная макулярная дегенерация, тромбоз центральной вены сетчатки и её ветвей, воспалительные заболевания глаза, миопия высокой степени, лечатся при помощи инъекции в сам глаз. А выбрать наиболее удачное место для этого как раз поможет новая математическая модель.