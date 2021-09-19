​​В России разработали новый пистолет-пулемёт для стрельбы в городе

Новый пистолет называется КЕДР-PARA. Он разработан под патрон калибра 9 на 19. Новинка должна стать заменой ПП-91 «Кедр».

Это оружие хорошо подходит для ведения ближнего боя в городе. Пистолет-пулемёт довольно компактный, но имеет приличную огневую мощь. Дальность стрельбы новинки равна 100 метрам. Скорострельность оружия составляет тысячу выстрелов в минуту, а ресурс — 10 тысяч выстрелов.

Пока ПП не прошёл испытания. Они запланированы на начало 2022 года. Если всё пройдёт успешно, новый пистолет-пулемёт возьмут на вооружение.

Недавно стало известно, что российские лётчики получат миниатюрные пистолеты-пулемёты, помещающиеся в рюкзак.