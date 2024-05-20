В России разработали «отечественную Diablo»

Российские программисты разработали игру под названием «Первый богатырь», которая является аналогом известной серии Diablo. Она относится к жанру ролевых приключений, где игроки будут улучшать своего персонажа, приобретая навыки славянских богов. Эксперты считают, что идея игры интересна, однако предупреждают разработчиков от прямого сравнения с американским проектом. Релиз ожидается в середине 2025 года.

Игру «Первый богатырь» создали в Южном федеральном университете. Она представляет собой отечественный вариант культовой серии Diablo. Уже есть демонстрационная версия игры с несколькими уровнями, созданная на движке Unity. Полный релиз запланирован на 2025 год, сообщил руководитель проекта, студент ЮФУ Артём Медведев.

Сюжет игры следует за главным героем, Первым богатырём. В ходе игры игроки будут исследовать мир, выполнять задания и участвовать в битвах. Она не только развлекательна, но и образовательна, позволяя игрокам узнавать о древних славянских мифах и культуре. Проект реализован в 2D-графике и ориентирован на подростков от 13 до 18 лет.