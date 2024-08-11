В России разработали ПО для расчётов взлёта и посадки авиации

В России появился первый отечественный софт для электронных полётных планшетов, разработанный командой выпускников Московского авиационного института. Эта новинка предназначена для автоматического расчёта взлётно-посадочных характеристик самолёта и обещает повысить безопасность полётов, особенно в критические моменты взлёта и посадки.

Александр Мельничук, руководитель проекта, пояснил, что инциденты в авиации часто происходят во время взлёта и посадки. Его команда создала ПО, которое может выполнять расчёты для любых типов воздушных судов, включая самолёты, вертолёты, а в будущем — беспилотники. В отличие от зарубежных аналогов, российская разработка не ограничивается определённым типом летательного аппарата.

По мнению Мельничука, новая система значительно упростит и ускорит подготовку к рейсу. Лётчикам потребуется всего 1-2 минуты для выполнения необходимых расчётов, заполнив около 10 характеристик, из которых часть данных будет внесена автоматически. На данный момент программа поддерживает самолёты Ту-204, Ту-214 и Sukhoi Superjet 100, и в будущем планируется расширение списка поддерживаемых моделей.