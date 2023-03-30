В России разработали подводный дрон для разминирования: сколько он стоит

Его основные функции делают его отличным инструментом для обнаружения и обезвреживания взрывных устройств в подводной среде. Эта способность может оказаться критически важной для защиты важных морских путей и прибрежных районов от потенциальных угроз, а возможности мониторинга и разведки позволяют ему собирать важную информацию и разведданные из подводных районов.

Стоимость каждого аппарата составляет около 1,5 миллиона рублей. Аппарат способен функционировать как в условиях проточной воды, так и стоячей, сообщает Братенков. Масса дрона - 4,7 кг. Максимальная скорость “Ската” - 9 км/час.