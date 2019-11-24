Наука и технологии
Сегодня 10:54
В России разработали правила общения с космонавтами
Негативно высказываться о чём-либо нельзя
В России составили методические рекомендации по ведению связи между Центром управления полётами (ЦУП) и космонавтами. Например, специалистам запретили использовать «слова-паразиты».
Разработкой рекомендаций занимались Центр подготовки космонавтов и Ракетно-космическая корпорация «Энергия». Сообщается, что «методичка» уже внедрена в работу.
В ней сказано, что при ведении связи с космонавтами нужно говорить ясно и отчётливо, скорость речи при этом не должна превышать 100 слов в минуту. Следует сохранять громкость разговора на постоянном уровне, передавать информацию кратко и технически грамотно, соблюдать правила произношения слов, исключить «слова-паразиты», а также не «запинаться» в разговоре. Кроме того, нельзя допускать некорректные и негативные высказывания на любые темы.
Журналисты пишут, что опыт практического использования правил позволил повысить эффективность экипажа Международной космической станции (МКС).