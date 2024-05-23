В России разработали приложение для мгновенной диагностики сотрясений

Российская компания JarHead из Москвы разработала систему для диагностики черепно-мозговых травм у спортсменов. В комплект входят мобильное приложение и датчики, крепящиеся на шлем, которые позволяют быстро выявить сотрясение мозга. Эта технология особенно важна для хоккеистов и спортсменов в единоборствах, где такие травмы случаются часто и могут привести к серьёзным последствиям.

Приложение и датчики протестировали в реальных условиях — во время велогонок по пересечённой местности, игр в голбол и боксёрских спаррингов. Датчики, управляемые приложением, крепятся на шлемы спортсменов и оперативно фиксируют травмы, помогая тренерам оценить силу удара и его опасность. Информация о перегрузках моментально поступает в приложение, позволяя тренеру своевременно реагировать и при необходимости предоставлять спортсмену отдых или медицинскую помощь.

Презентация приложения на форумах «Россия — спортивная держава», «Мы вместе. Спорт» и конгрессе «Росстудспорт» вызвала большой интерес. В конце 2023 года разработка попала в шорт-лист премии «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» в номинации «Стартап года». Сейчас компания завершает производство первой сотни датчиков для спортивных школ. Основными заказчиками станут организации контактных видов спорта, таких как хоккей, бокс, единоборства и велоспорт.