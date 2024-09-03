В России разработали приложение для определения состава цемента для скважин

Учёные из Пермского Политеха разработали программу, которая автоматически подбирает рецептуры растворов, используемых для цементирования нефтяных и газовых скважин. Это нововведение обещает существенно сократить время и расходы на строительство скважин для нефтесервисных компаний. Пресс-служба вуза сообщает, что программа позволяет быстро и точно определять оптимальные концентрации компонентов в растворах, что важно для предотвращения проблем в процессе бурения.

По словам Сергея Чернышова, доктора технических наук и заведующего кафедрой нефтегазовых технологий ПНИПУ, программа имеет два режима работы. В первом режиме пользователь может вручную вводить необходимые параметры, такие как фильтрация, растекаемость и пластическая вязкость раствора. Во втором режиме программа сама подбирает оптимальные концентрации компонентов, стремясь минимизировать стоимость добавок. Это позволяет избежать гидравлического разрыва пласта и других осложнений, которые могут привести к загрязнению и ухудшению свойств горных пород.

Разработанное ПО уже готово для коммерческого использования, но в университете планируют его дальнейшее развитие. Они собираются добавить математические модели для работы с различными плотностями растворов, типами добавок и вяжущих веществ. Разработка уже защищена свидетельством об интеллектуальной собственности, а сам проект выполнен в рамках госзадания.