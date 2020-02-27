В России разработали робота-патрульного, способного распознавать лица

Об этом пишет Hi-Tech Mail.ru, ссылаясь на пресс-релиз компании. В нём сказано, что «Скорпион» имеет гусеничную платформу, систему распознавания лиц и навигацию. Робот может самостоятельно передвигаться по лестницам, бордюрам, снегу, песку, грязи и даже по воде. Информацию о препятствиях он собирает с помощью ультразвуковых датчиков. Также «Скорпион» может определять своё местоположение и строить карты с помощью трёхмерного лазерного сканера.

Робот может развивать скорость до десяти километров в час, что позволяет ему преследовать убегающего человека. У «Скорпиона» есть система «Невод», которая позволяет ему ловить нарушителей сетью. Кроме того, робот оснащён отсеком для дронов.

Сейчас создатели устройства ведут переговоры о его внедрении с российскими и европейскими предприятиями.