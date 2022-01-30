В России разработали санкции против YouTube

Как пишут СМИ, власти разработали следующие меры: ограничение на рекламу немецких компаний в российских онлайн-СМИ, «жёсткие штрафные санкции» для YouTube и лишение Deutsche Welle лицензий на вещание в России.

Чтобы санкции не были введены, должны быть «найдены развязки по RT DE (прим. немецкий канал RT) и их работе».

Как отмечают журналисты, меры могут затронуть работающих в России немецких журналистов. Как именно, пока неясно.

В Google пояснили, что удалили каналы из-за контента, нарушающего правила об информировании о пандемии COVID-19. В августе 2021 года Люксембург отказал RT в лицензии на вещание в Германии из-за несоответствия техническим критериям.