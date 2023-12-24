В России разработали сенсоры для контроля промышленных объектов

Оптические сенсоры, способные оперативно передавать информацию о состоянии различных объектов, от скважин и мостов до транспортных систем, предоставляют возможность настраивать оптимальные режимы и избегать непредвиденных ситуаций. Научно-техническая лаборатория «Оптика и сенсорика» в Передовой инженерной школе НГУ отмечает важный этап в создании новых продуктов и образовательных инициатив в области фотоники и сенсорных систем.

Молодые учёные Передовой инженерной школы НГУ в сотрудничестве с производственными партнёрами займутся разработкой оптических датчиков для контроля различных параметров в промышленности, включая горнодобывающую, нефтегазовую и авиационную отрасли, а также строительство. Эти сенсоры будут полезны, например, для оперативного контроля давления в трубопроводах или для отслеживания деформаций крыла самолёта в полёте.

Вице-губернатор Новосибирской области, Ирина Мануйлова, подчеркнула важность создания новых модификаций сенсоров, более компактных, доступных и способных заменить импортные аналоги. Центр компетенций «Оптика и сенсорика» Передовой инженерной школы НГУ стремится не только развивать технологии, но и сокращать сроки разработки новых измерительных приборов, вовлекая заказчика в процесс с самых ранних этапов.