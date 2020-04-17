В России разработали сервис для удалённой диагностики COVID-19

Сервис разработал «Ростелеком». Пока готов только прототип. Система будет искать различные патологии, соответствующие коронавирусной инфекции, на основе анализа рентгеновских изображений лёгких. Сервис подключён к базе радиологической информационной системы, в которой собираются такие снимки.

Сообщается, что указанная выше система поможет организовать дистанционную работу и проводить удалённые консультации. Сервис позволит быстро выявлять симптомы COVID-19, на основе чего можно будет принимать решения, например, по изоляции пациентов.

Стоит отметить, что на сегодня число зараженных коронавирусом человек в России составляет 32 тысячи человек. Умерли 273 пациента.