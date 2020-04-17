Наука и технологии
Сегодня 17:36
В России разработали сервис для удалённой диагностики COVID-19
Он анализирует рентгеновские снимки лёгких
В России разработали сервис для удалённой диагностики COVID-19. Система сможет с помощью искусственного интеллекта (ИИ) находить признаки болезни на рентгеновских изображениях лёгких.
Сервис разработал «Ростелеком». Пока готов только прототип. Система будет искать различные патологии, соответствующие коронавирусной инфекции, на основе анализа рентгеновских изображений лёгких. Сервис подключён к базе радиологической информационной системы, в которой собираются такие снимки.
Сообщается, что указанная выше система поможет организовать дистанционную работу и проводить удалённые консультации. Сервис позволит быстро выявлять симптомы COVID-19, на основе чего можно будет принимать решения, например, по изоляции пациентов.
Стоит отметить, что на сегодня число зараженных коронавирусом человек в России составляет 32 тысячи человек. Умерли 273 пациента.