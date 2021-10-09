В России разработали систему распознавания лжи по звучанию голоса

Новая онлайн-система получила название RiskControl. Авторы отталкивались от того, что необходимость врать вызывает у человека стресс. А стресс проявляется физиологически. Пока RiskControl работает по типу детектора лжи — человек может отвечать на вопросы только «да» или «нет».

Сначала участник тестирования отвечает на контрольные вопросы, чтобы программа получила образец эмоционально нейтральной голосовой реакции. Все последующие образцы будут сравниваться с ним. Разработчики уточнили, что обнаружили «специфический признак лжи, когда участник испытания говорит "да", а при этом спектр частот его голоса такой же, как при ответе "нет"».

Система оценивает время задержки ответа, длительность и громкость, его спектральный состав и соответствие спектра частот ответа его семантическому значению. Разработчики считают, что эту программу можно использовать для отбора сотрудников на ответственные позиции, в психологии, медицине, криминалистике и других сферах.