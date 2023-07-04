В России разработали технологию для первого в мире электроавиалайнера

В Московском авиационном институте (МАИ), разработали свой уникальный способ создания высокотемпературных катушек из сверхпроводников. Эти катушки способны проводить электричество практически без каких-либо потерь. Они являются важной частью электрических двигателей, определяющих их основные характеристики. Использование таких катушек позволяет увеличить мощность двигателя почти в пять раз при сохранении его массы.

Катушки пропускают ток, создавая магнитное поле, которое используется для выполнения механической работы двигателем. Сверхпроводники способны пропускать более высокие значения тока, что позволяет создавать более сильные магнитные поля. Кроме того, потери энергии при прохождении тока снижаются, что повышает эффективность двигателя. Благодаря этим качествам удельная мощность двигателя увеличивается с 5 кВт/кг для традиционных электрических машин до более 20 кВт/кг для сверхпроводящих.

Эта технология может быть применена для создания различных транспортных средств. Однако разработчики планируют использовать её прежде всего для производства электрических двигателей в авиации, где вес оборудования имеет особое значение. Сверхпроводимость позволяет создать полностью электрический самолёт, но в отличие от небольших беспилотных аппаратов или одноместных самолётов, такой технологический прорыв позволит разработать крупные пассажирские авиалайнеры.

У инновационных катушек есть множество положительных характеристик. Однако перед тем, как они смогут быть использованы в двигателях для самолётов, необходимо решить ряд технических проблем. Одна из главных проблем заключается в том, чтобы катушки могли работать только при очень низких температурах, ниже -200 градусов. Инженеры уже имеют несколько идей, как справиться с этой проблемой. Конкретное решение будет зависеть от конструкции каждого отдельного электродвигателя.