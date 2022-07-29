В России разработали технологию печати мяса

Кучумов уточнил, что они сейчас работают над базой смарт-рецептов, которые для принтера будут словно инструкция, как “калькуляционная карта для шеф-повара”.

Но радоваться рано, потому что стоимость готовой продукции, как и самого устройства для печати, пока не сообщается.