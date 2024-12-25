В России разработали установку для изучения альтернатив природному газу

В России разработали установку для изучения альтернатив природному газуОна собрана полностью из отечественных деталей
Учёные ННГУ имени Лобачевского разработали новую установку для исследования процесса образования газовых гидратов. Это оборудование, созданное на основе европейской технологии, было адаптировано для работы исключительно с отечественными комплектующими. Лаборант-исследователь Екатерина Степанова рассказала, что установка предназначена для изучения равновесных давления и температуры при образовании газовых гидратов из различных газовых смесей.
Газовые гидраты представляют собой кристаллические структуры, похожие на лёд, но внутри них находится газ. Эти гидраты встречаются в природе, но учёные занимаются исследованием техногенных гидратов, которые могут быть использованы в нефтегазовой промышленности. Как объяснила Степанова, установка позволяет измерять условия образования гидратов, создавая необходимые параметры для исследования в герметичных ячейках с водой, что открывает возможности для применения этих исследований в различных отраслях.
Разработка установки началась осенью 2022 года и стала результатом реверс-инжиниринга немецкой технологии. Учёные ННГУ планируют, что полученные данные будут полезны для решения задач, связанных с транспортировкой газа, разделением газов и обессоливанием воды.