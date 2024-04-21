В России разработали замену Hearthstone

В Донском государственном техническом университете создали игру «Истоки», основанную на древнерусских мифах и легендах. Это аналог знаменитой игры Hearthstone, но с элементами славянской мифологии.

Проект разрабатывается на популярном мобильном движке Unity, и его основные механики уже готовы. Основная цель игры — расширить знания игроков о культурном наследии страны и привлечь их интерес к историческому прошлому.

Игрокам предстоит исследовать мир, встречая различных героев из славянской мифологии, таких как Сирин, Баба Яга и другие. Релиз запланирован на начало 2025 года, сначала для мобильных устройств, а затем для ПК.